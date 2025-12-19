Общественное пространство на Тучковом буяне дополнят парковой зоной

Доступ к этому пространству откроется после окончания строительных работ.

Управление делами Президента России прокомментировало "Петербургскому дневнику" проект комплексного строительства на проспекте Добролюбова, 14, известном как Судебный квартал. Здесь идет строительство комплекса зданий Верховного суда Российской Федерации.

Планируется благоустройство прилегающей территории и создание нового общественного пространства с элементами парка. Доступ к этому пространству откроется после окончания строительных работ.

Здесь реализуется крупный проект, включающий само здание Верховного суда РФ, Судебного департамента при ВС РФ, Дворец танца Бориса Эйфмана, инженерно-технический блок, подземную парковку и жилой комплекс для проживания судей и сотрудников соответствующих ведомств.

Фото: Piter.TV