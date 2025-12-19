Суд поддержал Росимущество в споре с петербургской компанией из-за земли в "Красном треугольнике"

Земельный участок под зданием был сформирован в 1998 году, но его точные границы не были установлены.

Компания "Администратор" из Петербурга потерпела неудачу в попытке оформить право собственности на земельный участок в историческом районе "Красный треугольник". Арбитражный суд отклонил иск компании, подтвердив позицию Росимущества, которое ранее отказало в предварительном согласовании передачи земельного участка. Владельцами компании "Администратор" являются Владимир и Елена Макеевы, которым принадлежит часть помещений (примерно 350 квадратных метров) в здании № 425, расположенном на спорном участке по адресу улица Розенштейна, 21А. Сам объект занимает площадь 33 тысячи квадратных метров и состоит из 94 помещений, принадлежащих нескольким компаниям и городу.

Земельный участок под зданием был сформирован в 1998 году, но его точные границы не были установлены. В то время часть помещений находилась в федеральной собственности, а остальная часть принадлежала ООО "Комплекс" и АО "Красный треугольник". Участок был зарегистрирован как общая долевая собственность, однако действующее законодательство того периода не предполагало разделение государственной собственности на федеральную и региональную с последующим оформлением прав.

Росимущество утверждает, что не обладает полномочиями по управлению этим участком, и суд поддержал данное утверждение. Текущие данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) содержат несоответствия законодательству. Согласно ЕГРН, единственным зарегистрированным владельцем участка является ООО "Комплекс" (с долей 324/4264), а другие права не зарегистрированы. Суд указал, что девять помещений корпуса № 425, возможно, представляют собой лестницы или бесхозные объекты.

Изменения в составе помещений привели к утрате информации о предыдущих владельцах значительной части объектов. Суд пришел к выводу, что у Российской Федерации нет зарегистрированных прав на участок или помещения в корпусе, следовательно, МТУ Росимущества не является компетентным органом. Компании рекомендовано обратиться в Государственное казённое учреждение "Имущество Санкт-Петербурга", так как именно местные власти отвечают за распределение земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

