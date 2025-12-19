Архитектурный ансамбль Конюшенного двора вновь остался без арендатора

Проведённый аукцион на аренду комплекса старинных построек завершился неудачей из-за полного отсутствия претендентов.

Конюшенный двор в поселке Стрельна снова остался без арендаторов, готовых заняться восстановительными работами, сообщает издание "Деловой Петербург". Проведённый аукцион на аренду комплекса старинных построек завершился неудачей из-за полного отсутствия претендентов.

Комплекс включает пять памятников архитектуры XIX столетия общей площадью около 1 тыс. кв.м, находящихся в аварийном, полуразрушенном состоянии.

Начальная ставка ежемесячной арендной платы составляла скромные 93,6 тыс. рублей, однако обязательство организовать дорогостоящую реконструкцию всего ансамбля и уложиться в сроки, установленные судом (не позднее четырех лет), оказалось препятствием для привлечения заинтересованных лиц.

Ранее петербуржцы выступили за сохранение исторического названия "Крестов". Голосование проводилось открыто и привлекло внимание 12 тысяч горожан. Большинство из них (71% или 8730 человек) выступили за традиционное название "Кресты". Другие предложенные варианты — "Питерский централ", "18.92", "XX / Иксы", "Белые ночи", "Пространство №1" и "XXI век" — собрали гораздо меньше голосов.

Фото: Пресс-служба МО Стрельна