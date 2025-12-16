В Ленобласти на 7% выросло число пропавших кошек и собак

Статистика показывает значительный перевес в пользу кошек: их пропало 3086, в то время как собак — 2042.

Согласно исследованию платформы защиты животных Pet911 и сервиса Kaspersky PetKa, в 2025 году в регионе было зарегистрировано 5128 случаев потери домашних питомцев.

Статистика показывает значительный перевес в пользу кошек: их пропало 3086, в то время как собак – 2042. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 7,2%, что вывело Ленинградскую область на восьмое место в общероссийском рейтинге по числу потерявшихся животных.

Несмотря на рост числа пропаж, шансы на возвращение питомцев домой увеличиваются. Уже в течение первой недели хозяевам удалось вернуть 78% своих любимцев, что на 7% больше, чем в 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства.

Фото: Magnific (wirestock)