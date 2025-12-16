В Ленобласти стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства

В Ленинградской области начали кампанию по иммунизации диких животных против бешенства. Препарат представляет собой брикет, который изготовлен из мясокостной муки. Внутри него заложена капсула с вакциной, рассказали в региональной администрации 29 мая.

В этом году запланирована раскладка 890 тыс. доз вакцины за счет федерального и областного бюджетов. Кроме того, во всех государственных ветеринарных станциях можно бесплатно сделать прививки домашним животным.

По словам начальника Управления ветеринарии Ленобласти Леонида Кротова, регион уже 38 лет уделяет особое внимание профилактике этой болезни. И это не только раскладка вакцины, но и бесплатная вакцинация собак и кошек, а также работа обсерваторов.

