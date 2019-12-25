Петербургские отели готовятся к приему гостей с питомцами

В Петербурге и Ленинградской области отели готовятся к введению нового ГОСТа, который позволит принимать постояльцев с животными. Документ, разработанный по инициативе Роскачества, вступит в силу в мае и установит единые стандарты для гостиниц, ресторанов и туристических объектов, пишет "Деловой Петербург".

Основные требования ГОСТа включают специальные зоны для выгула и пребывания питомцев, гипоаллергенную уборку, проверку ветеринарных документов, обучение персонала навыкам взаимодействия с питомцами и их владельцами, а также дполнительные услуги (лежанки, миски, зооняни для удобства гостей).



По словам руководителя органа по сертификации "Роскачество–Туризм" Александры Шершнёвой, гостиницы, которые уже внедрили эти стандарты, отмечают увеличение бронирований и высокую лояльность клиентов. Заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева сообщила, что за последние два года спрос на отели, принимающие животных, вырос в 2,5 раза. Коммерческий директор курорта "Дом у моря" Наталья Саночкина добавила, что с 2023 года количество гостей с питомцами увеличилось на 20%, а к концу 2026 года ожидается прирост еще на 10–15%.

Дмитрий Ефимов, управляющий по электронным продажам Kravt hotels & homes, отметил, что в Петербурге особенно востребовано проживание с собаками маленьких пород. Он подчеркнул, что позитивные эмоции от общения с животными привлекают новых гостей. Гостиничная сеть Azimut Hotels также поддерживает эту концепцию, предусматривая площадки для выгула животных в новых загородных отелях. Такой подход значительно повышает лояльность клиентов.

Однако не все участники рынка разделяют этот оптимизм. Некоторые по-прежнему считают животных "фактором риска" из-за возможных повреждений мебели и ковров, что требует дополнительных усилий при уборке номеров.

Ранее мы сообщили о том, что курортный сбор позволил Петербургу заработать около 776 млн рублей.

