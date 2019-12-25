  1. Главная
Опубликован список мест в Петербурге, где можно запускать салют
Сегодня, 16:30
Опубликован список мест в Петербурге, где можно запускать салют

Всего в перечне 37 локаций.

Новый год будет уже через неделю. В преддверии праздника в ГУ МЧС России по Петербургу поделились списком площадок, которые предназначены для безопасного запуска пиротехники. 

Салют можно запустить с площадок напротив дома 108к1 по проспекту Луначарского, между домами 14 и 20 по Искровскому проспекту, на Прибрежной улице, 9, в Комсомольском сквере на улице Зенитчиков, на центральной аллее Приморского парка Победы, Дубковском пляже в Сестрорецке, Золотом пляже в Зеленогорске, в парке Героев-Пожарных, сквере Николая Ивасюка в Шушарах и Песчаном переулке в Павловске. Всего в перечне 37 локаций, все доступны по ссылке на сайте ведомства

Ранее на Piter.TV: в Петербурге могут разрешить запускать салюты с 22:00 в Новый год. 

