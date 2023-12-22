В Красногвардейском районе появилась световая проекция в честь 80-летия Ленинградской Победы

На ней изображен праздничный символ.

В Красногвардейском районе Петербурга появилась световая проекция в честь 80-летия Ленинградской Победы. Об этом сообщили в tg-канале "Пресс-сек Красногвардейского" 22 января.

Проекцию разместили на фасаде предприятия "Новая Эра" по адресу: проспект Энергетиков, 21. На ней изображен праздничный символ.

Напомним, что к 80-летию Ленинградской Победы запланировано 233 мероприятия. Среди событий – памятные, праздничные, культурные и спортивные. Почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" вручат более чем 60 тыс. ветеранов. Кроме того, 230 тыс. человек получат федеральные и городские единовременные выплаты.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского