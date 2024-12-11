Путин на концерте "Ленинградская Победа" вручил ветеранам юбилейные медали

Медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." учреждена Указом Президента в 2024 году.

Владимир Путин выступил с речью на концерте "Ленинградская Победа". Президент вручил присутствующим здесь ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." учреждена Указом Президента в 2024 году. На лицевой стороне изображена фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над зданием Рейхстага.

Для всей нашей страны Ленинградская Победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага – той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты. Владимир Путин, президент РФ

Сегодня, 27 января, в Санкт-Петербурге проходят торжественные и памятные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральным событием дня стала торжественно-траурная церемония на Пискарёвском мемориальном кладбище, где покоятся десятки тысяч жителей города и его защитников.

Фото и видео: Telegram/ Кремль. Новости