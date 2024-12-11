В Петербурге проходят мероприятия в честь 81-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

К мемориалу "Мать-Родина" были возложены венки и цветы от имени всех петербуржцев.

Сегодня, 27 января, в Санкт-Петербурге проходят торжественные и памятные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Центральным событием дня стала торжественно-траурная церемония на Пискарёвском мемориальном кладбище, где покоятся десятки тысяч жителей города и его защитников.

К мемориалу "Мать-Родина" были возложены венки и цветы от имени всех петербуржцев. В церемонии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители законодательной власти, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также члены дипломатических миссий и гости из других регионов России и стран СНГ.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что этот год – год 80-летия Победы.

Мы будем вспоминать основные вехи победного пути. Хорошо знаем, что в истории Великой Отечественной огромное количество беспримерных подвигов, мужества, героизма. Но даже среди них защита города и наша Ленинградская победа занимают совершенно особое место, потому что здесь соединилось всё: и мужество, и героизм, и патриотизм, и высочайшее проявление человеческого духа. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Особое внимание на церемонии было уделено ветеранам и блокадникам, многие из которых специально прибыли из разных уголков страны и ближнего зарубежья, чтобы почтить память погибших и отпраздновать историческую победу.

На верхней площадке мемориального комплекса была представлена историко-публицистическая выставка "Выжил! Выстоял! Не сдался Ленинград!". Она подготовлена в рамках просветительского проекта "Это нужно не мёртвым – это надо живым!". Экспозиция рассказывает о героизме ленинградцев, выстоявших в тяжелейших условиях блокады, и будет демонстрироваться в школах Петербурга, помогая молодёжи лучше понять значение этого исторического подвига.

Памятные мероприятия также прошли на других знаковых местах города, включая Серафимовское и Смоленское мемориальные кладбища. Венки и цветы были возложены к монументу на площади Победы и памятникам, посвящённым героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Культурная программа дня включает праздничный концерт "Ленинградская победа", который пройдёт в Большом концертном зале "Октябрьский". Жители и гости города смогут увидеть световую акцию "Лучи Победы" над Московским проспектом, зажжённые факелы на Ростральных колоннах и подсветку в цветах ленинградской ленты на Дворцовом, Троицком мостах и мосту Бетанкура.

Кульминацией дня станет праздничный артиллерийский салют, который прогремит у стен Петропавловской крепости. Тридцать залпов озарят небо Санкт-Петербурга, символизируя победу, стойкость и память о героическом прошлом города.

День полного освобождения Ленинграда от блокады – это не только дань уважения ветеранам и защитникам города, но и напоминание о том, какой ценой была завоёвана эта победа. Петербург продолжает чтить подвиг своих жителей, передавая эту память новым поколениям.

Фото: официальный сайт Совета Федерации