Кроме того, центральные мосты Петербурга будут подсвечены в цветах блокадной ленты.

В День Ленинградской Победы зажгут факелы Ростральных колонн. Кроме того, центральные мосты Петербурга будут подсвечены в цветах блокадной ленты, сообщили в Смольном.

Факелы на колоннах загорятся 27 января с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00. Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура засияют сегодня с 17:10 до 09:10 28 января.

Блокадная лента, огни Ростральных колонн – исторические символы Ленинградской Победы. Мы из года в год продолжаем эту традицию в честь подвига Города-Героя Ленинграда. Оливковый и зеленый цвета повторяют цвета колодки медали "За оборону Ленинграда" – главной награды защитников осажденного города – воинов и мирных жителей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Проект светового оформления реализуют городской комитет по энергетике, ГБУ "Ленсвет" и Ассоциация "Невский свет".

Ранее мы рассказывали о том, что блокадники, проживающие за рубежом, вернулись в Петербург.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга