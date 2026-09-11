В Петербурге впервые зажгут Ростральные колонны в честь Дня перенесения мощей Александра Невского и Ништадтского мира

В 2026 году перечень дат, когда зажигают главные символы города, был расширен с девяти до пятнадцати позиций, куда вошла и эта памятная дата.

В субботу, 12 сентября, Петербург отметит историческую дату – День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, совпадающий с годовщиной заключения Ништадтского мира (1721). Впервые за всю историю празднования этого дня состоится торжественный розжиг факелов Ростральных колонн.

Центром праздничных мероприятий станет площадь Александра Невского. Сюда прибудет крестный ход от Казанского собора. В полдень начнется торжественный молебен и церемония возложения цветов к монументу небесному покровителю города.

В программе также запланированы чествование ветеранов Великой Отечественной войны – кавалеров ордена Александра Невского, а также парадное прохождение роты почетного караула и курсантов военных вузов Петербурга.

Символическое зажжение огня на Ростральных колоннах пройдет с 12:00 до 13:00, подчеркивая значимость события для истории Северной столицы. Стоит отметить, что в 2026 году перечень дат, когда зажигают главные символы города, был расширен с девяти до пятнадцати позиций, куда вошла и эта памятная дата.

Ранее мы сообщили о том, что центр Петербурга начали перекрывать перед крестным ходом.

Видео: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению