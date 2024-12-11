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Небо над Петербургом озарится "Лучами Победы"
Сегодня, 10:24
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Небо над Петербургом озарится "Лучами Победы"

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Эта акция проходит ежегодно в особые памятные дни.

В Петербурге "Лучи Победы" взмоют в небо 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в Смольном. 

Два скрещенных луча прожектора – один из символов блокадного города. Они формировали световое поле глубиной до 20-30 километров для работы истребительной авиации. 

Одновременно с включением наружного освещения, в 17:10, с крыш двух домов, 207 и 224 по Московскому проспекту, взмоют в вечернее небо "Лучи Победы" как олицетворение несокрушимого духа ленинградцев. Эта акция проходит ежегодно в особые памятные дни. 

Ранее мы рассказывали о том, что в День Ленинградской Победы зажгут факелы Ростральных колонн. 

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет" 

Теги: лучи победы, московский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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