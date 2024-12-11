Небо над Петербургом озарится "Лучами Победы"

Эта акция проходит ежегодно в особые памятные дни.

В Петербурге "Лучи Победы" взмоют в небо 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в Смольном.

Два скрещенных луча прожектора – один из символов блокадного города. Они формировали световое поле глубиной до 20-30 километров для работы истребительной авиации.

Одновременно с включением наружного освещения, в 17:10, с крыш двух домов, 207 и 224 по Московскому проспекту, взмоют в вечернее небо "Лучи Победы" как олицетворение несокрушимого духа ленинградцев. Эта акция проходит ежегодно в особые памятные дни.

Ранее мы рассказывали о том, что в День Ленинградской Победы зажгут факелы Ростральных колонн.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"