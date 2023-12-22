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Посвященные 80-летию Ленинградской Победы "Подорожники" поступят в продажу 27 января
Сегодня, 20:11
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Посвященные 80-летию Ленинградской Победы "Подорожники" поступят в продажу 27 января

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Тираж памятных "Подорожников" состоит из 100 тыс. карт – по 50 тыс. штук каждого макета.

В день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге в продажу поступят лимитированные "Подорожники" в уникальном дизайне. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 25 января. 

Приобрести такой "Подорожник" можно будет с самого утра 27 января во всех кассах метро и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок". Дизайн карт разработали в двух макетах: "Ленинградский трамвай" и "Дорога жизни". 

Тираж памятных "Подорожников" состоит из 100 тыс. карт – по 50 тыс. штук каждого макета. Их по заказу комитета по транспорту Петербурга изготовила компания ISBC – ведущий российский разработчик и производитель смарт-карт и RFID-продукции. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Международном съезде в Петербурге встретились 130 блокадников.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: карта подорожник, ленинградская победа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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