В 2024 году петербуржцы воспользовались картой "Подорожник" для проезда более 170,4 млн раз

Оплата наличным расчетом снижается: в первом квартале 2025 года количество таких операций составило 4,45 млн, что на 20% меньше аналогичного периода 2024 года (5,6 млн).

Почти весь объём пассажиропотока в общественном транспорте Петербурга оплачивается электронными средствами платежа, сообщает Комитет по транспорту. Наиболее востребованным способом остаётся карта "Подорожник": в текущем году ей воспользовались для проезда более 170,4 млн раз.

Пересадочным тарифом "60 минут" пассажиры воспользовались 17,8 млн раз, билетами формата "90 минут" — чуть более 1,47 млн раз. Более 11 тысяч раз оплата была произведена одноразовым билетом с QR-кодом, банковской картой рассчитались свыше 67,5 млн раз.

Оплата наличным расчетом снижается: в первом квартале 2025 года количество таких операций составило 4,45 млн, что на 20% меньше аналогичного периода 2024 года (5,6 млн). Использование мобильного приложения "Подорожник" в январе-марте текущего года позволило оплатить проезд 358 тысяч раз.

Ранее стало известно, как петербуржцам вернуть деньги, внесенные на чужой "Подорожник".

Фото: ГКУ "Организатор перевозок"