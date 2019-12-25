Стало известно, как петербуржцам вернуть деньги, внесенные на чужой "Подорожник"

Для осуществления возврата не потребуется активация платежа путём приложения карты к валидатору.

ГКУ "Организатор перевозок" ввело новый порядок возврата средств, ошибочно зачисленных на чужие транспортные карты "Подорожник" в случае использования системы отложенного платежа.

Ранее при неверном указании номера карты при онлайн-пополнении деньги фактически пропадали. Теперь, до активации платежа, то есть до записи на конкретную карту "Подорожник", средства можно перебросить на другой носитель.

Как пояснили в Комитете по транспорту, для осуществления возврата не потребуется активация платежа путём приложения карты к валидатору. Вместо этого активацию отложенных платежей можно произвести в киосках, кассах метрополитена, автоматах для пополнения транспортных карт и терминалах общественного транспорта.

Чтобы осуществить перенос средств, необходимо заполнить специальную форму заявки на сайте ГКУ "Организатор перевозок", указать номера нужных карт и приложить банковскую выписку, подтверждающую проведение операции.

Ранее мы сообщили о том, как и какими темпами реализуется "цифровизация" общественного транспорта в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"