Как и какими темпами реализуется "цифровизация" общественного транспорта в Петербурге

Стало известно, какие цифровые технологии уже внедрены и что добавят в городской транспорт в будущем.

Прямо сейчас общественный городской транспорт Северной столицы активно наполняется новыми цифровыми технологиями. Весной 2023-го года в городе начал свою работу Личный кабинет пассажира, а в текущем месяце петербургские власти запустили виртуальный "Подорожник".

Как на данный момент выглядит "цифровизация" общественного транспорта и что ждет его в будущем – проанализировали и выяснили в "Вечернем Петербурге".

Так, журналисты выяснили, что процесс внедрения цифровых технологий в городские автобусы, трамваи и троллейбусы является логичным следствием проведенной относительно недавно транспортной реформы. Такое мнение выразил председатель комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев.

После реформы, в 2023 году, граждане получили возможность пользоваться Личным кабинетом пассажира общественного транспорта и через него, дистанционно пополнять "Подорожник" (один из самых популярных способов оплаты проезда, по данным Комитета по транспорту). Дополнительно с его помощью можно отслеживать действование пересадочного тарифа "60 минут".

Это удобно. Не нужно выписывать в домашнюю книгу учёта расходов транспортные расходы и вычислять, сколько денег потратилось за один день или месяц. Отслеживать моменты, когда не срабатывает пересадочный тариф "60 минут". Если есть повод обратиться с жалобой к "Организатору перевозок" – легко подтвердить претензию красноречивым скриншотом. Алексей Цивилев, председатель комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Виртуальный "Подорожник" стал следующей новацией для городского транспорта Санкт-Петербурга. Его начали тестировать еще в начале сентября прошлого года. В общий же доступ он поступил 7 марта 2025 года. Внедрение технологии виртуального проездного в свое время прокомментировал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Цифровизация общественного транспорта в Петербурге набирает обороты. С помощью виртуального "Подорожника" можно приобрести все виды билетов, включая месячные проездные для метро и наземного транспорта, 90-минутные или суточные. В дальнейшем добавим к этому списку льготные билеты. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ключевое преимущество виртуального "Подорожника" от физического заключается в том, что его трудно потерять. Оплата проезда на всех видах общественного транспорта производится с помощью телефона.

С помощью приложения пассажиры смогут в онлайн-режиме не только приобретать и пополнять билеты, но и просматривать историю платежей и поездок. Также будут доступны возможности Портала общественного транспорта, посредством которого можно строить маршрут из точки "А" в точку "Б", ознакомиться с актуальной информацией о действующих маршрутах, расписаниях и способах оплаты проезда. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Городские власти планируют добавить в приложение и льготные проездные билеты. Правда, о точных датах внедрения этой функции в комитете по транспорту не сообщают. Да и полностью имплементировать цифровые технологии, заменить ими привычные способы оплаты проезда в Смольном не планируют.

Не забываем о наших жителях преклонного возраста. Большинству из них новые технологии сложно осваивать. Алексей Цивилев, председатель комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что на станциях "Гостиный двор" и "Площадь Восстания" запустили оплату проезда по биометрии.

Фото: Вечерний Петербург / Александр Глуз