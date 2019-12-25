Приложение "Подорожник" внесли в "белый список"
Сегодня, 15:52
Пассажиры смогут без проблем оплачивать проезд, а также пополнять баланс и проверять средства на карте. 

Транспортная карта "Подорожник" включена в "белый список" Минцифры России. Это гарантирует ее работоспособность даже при сбоях в работе мобильного интернета. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба городского Комитета по транспорту.

В ведомстве уточнили, что пассажиры смогут без проблем оплачивать проезд, а также пополнять баланс и проверять средства на карте. 

Ограничений на проведение этих операций не будет.

Ранее мы сообщили о том, что приложение "Подорожник" стало частью повседневной транспортной инфраструктуры для петербуржцев.

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок" 

