Приложение "Подорожник" стало частью повседневной транспортной инфраструктуры для петербуржцев

Прошел ровно год с момента официального запуска виртуальной версии проездного билета, позволяющей оплачивать проезд в метро и наземном транспорте Санкт-Петербурга электронным способом. Об этом пишет издание "Вечерний Санкт-Петербург".

Использование классической пластиковой карты "Подорожник" горожанами началось около 15 лет назад, однако мобильная версия появилась совсем недавно — в марте 2025 года. Благодаря приложению пользователи получили возможность приобретать одноразовые билеты или абонементы, пополнять счёт, совершать платежи с помощью технологии NFC или сканирования QR-кодов, а также отслеживать транзакции прямо в приложении. Постепенно смартфон становится полноценной заменой физической банковской карточки: необходимость посещать кассы и вручную активировать платеж исчезла благодаря мгновенному зачислению средств системой.

Изменения коснулись и предпочтений самих пассажиров. По итогам 2025 года доля безналичных платежей достигла внушительного показателя в 98,8%. Использование наличных продолжает снижаться: за год их применение упало на 16,4%, до 21,4 миллиона поездок. Оплата банковскими картами также сократилась на 13,8%, составив 280 миллионов случаев. Многие пассажиры перешли на цифровые сервисы.

Несмотря на активное внедрение современных технологий, карта "Подорожник" по-прежнему остаётся самой популярной формой оплаты транспортных услуг. Только за минувший год ею воспользовалось больше 718 миллионов раз, что составляет 41% от общего количества оплаченных поездок. Проезд по пересадочному тарифу "60 минут" использовался более 70 миллионов раз. Всего за первые 10 месяцев существования мобильного приложения "Виртуальный Подорожник" (с марта 2025 по февраль 2026 годов) услугами воспользовались 8,45 миллиона раз.

"Подорожник уверенно удерживает лидерство среди проездных билетов в нашем городе. Наша статистика наглядно доказывает успешность внедрения цифровых сервисов в транспортную инфраструктуру. Мы ставили целью минимизировать использование наличных расчётов, и сегодня можем смело заявить, что задача выполнена", — прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Система также поддерживает социальные льготы. За 2025 год жителями города совершено более 705 миллионов поездок по специальным проездным документам (для школьников, студентов и пенсионеров). Председатель постоянной комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству Александр Ходосок выразил уверенность, что процесс цифровизации транспортной сферы продолжит развиваться: "Городская инфраструктура всё активнее интегрирует возможности цифрового мира. Устанавливаются удобные пандусы, специальные парковочные места, кнопки вызова персонала и санитарно-гигиенические удобства. Подобные изменения происходят и в транспорте, делая передвижение комфортным и удобным для всех категорий граждан".

