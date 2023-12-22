Первая партия лимитированных карт уже изготовлена и поступит в продажу в день юбилея.

В Петербурге изготовлена первая партия "Подорожников", посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Петербурге разработали специальный дизайн проездной карты "Подорожник". Первая партия лимитированных карт уже изготовлена и поступит в продажу в день юбилея. С самого утра 27 января их можно будет приобрести во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок".

Дизайн "Подорожника", посвященный снятию вражеской блокады, выпущен в двух макетах. При разработке дизайна использовалась официальная эмблема памятной даты, утверждённая в Петербурге. Она представляет собой число "80" на фоне двух перекрещивающихся лучей прожекторов. Такие лучи часто видели в небе жители осажденного города. Для цифр использовали шрифты, приближённые к типографике военного времени. Общий тираж юбилейных "Подорожников" составит 100 тысяч штук – по 50 тысяч каждого макета.

За прошедший год в Петербурге диспансеризацию прошли 55 280 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 34 173 блокадника. Из них 13649 человек – на дому. В случае необходимости пациентам оказывалась медицинская помощь..

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту