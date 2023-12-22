Записаться на бесплатную диспансеризацию можно по телефону 122, портал "Госуслуги", сайт "Здоровье петербуржца" или по телефону районной поликлиники.

Более 34 тысяч блокадников прошли бесплатную диспансеризацию в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

За прошедший год в Петербурге диспансеризацию прошли 55 280 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 34 173 блокадника. Из них 13649 человек – на дому. В случае необходимости пациентам оказывалась медицинская помощь.

По итогам диспансеризации на стационарное лечение были направлены 2784 человека, на лечение в условиях дневного стационара – 2848 человек. 762 человека получили санаторно-курортное лечение, 36 человек – слухопротезирование.

Диспансеризация включает в себя проведение профилактического медицинского осмотра, скрининг, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний, общий анализ крови и прием терапевтом. Для маломобильных блокадников участковые врачи и врачи-специалисты проводят диспансеризацию на дому, но без тех исследований, которые невозможно сделать вне стен медицинских учреждений.

Записаться на бесплатную диспансеризацию можно по телефону 122, портал "Госуслуги", сайт "Здоровье петербуржца" или по телефону районной поликлиники.

В пятницу, 19 января, в Санкт-Петербургском филиале НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика Фёдорова запланирована серия операций по замене хрусталика глаза у жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны. Акция приурочена к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Она станет началом целого ряда мероприятий, направленных на оказание помощи блокадникам и ветеранам.

Фото: Piter.tv