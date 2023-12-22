Сразу 60 операций по замене хрусталика глаза за день проведут ветеранам и блокадникам Петербурга

Кроме того, губернатор Александр Беглов предложил увеличить количество доступных квот на операцию по лечению катаракты.

В пятницу, 19 января, в Санкт-Петербургском филиале НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика Фёдорова запланирована серия операций по замене хрусталика глаза у жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны. Акция приурочена к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Она станет началом целого ряда мероприятий, направленных на оказание помощи блокадникам и ветеранам, пишет "Петербургский дневник".

Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, быстрое лечение катаракты может стать замечательным подарком для блокадников, значительно улучшив их жизнь.

Кроме того, губернатор предложил увеличить количество доступных квот на операцию по лечению катаракты. Согласно информации городского комздрава, в Петербурге запрошено на треть больше таких операций на 2022-2023 годы из-за ограничений на плановые медицинские процедуры в период пандемии.

Ранее мы сообщили о том, что словацкие байкеры будут участвовать в мероприятиях к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады.

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"