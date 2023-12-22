Словацкие байкеры будут участвовать в мероприятиях к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

Гости хотят принять участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище, а также познакомиться с городом, насладиться его архитектурными красотами и посетить множество музеев.

Участники гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии - Брат за Брата" посетят Северную столицу в рамках памятных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По данным "Петербургского дневника", главной целью их поездки станет сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Всего в город на Неве собирается приехать 33 активиста из Словакии. Организатор объединения Матуш Алекса рассказал изданию, что он и его товарищи прибудут в Петербург и выразят позицию основной части словацкого народа. Байкеры хотят, чтобы как можно больше людей в ЕС видели и помнили, как на самом деле развивались события Второй мировой войны.

Как уточнил Алекса, гости хотят принять участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском кладбище, а также познакомиться с городом, насладиться его архитектурными красотами и посетить множество музеев.

В ходе визита мы хотим сделать множество фото и видео, которые мы будем размещать в соцсетях, а также отправлять в словацкие СМИ. У нас в Словакии очень много друзей, которые с огромным интересом следят за тем, как мы взаимодействуем с Россией. В нашей организации пока состоит всего 80 человек, но я знаю, что за нашей деятельностью следят 3,5 миллиона жителей Словакии. Для них это очень важно, и мы хотим в очередной раз показать им, что россияне – наши братья. Матуш Алекса, организатор гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии - Брат за Брата" (Словакия)

Ранее мы сообщили о том, что мемориал жертвам фашизма в Ленобласти готовят к открытию.

Видео: из архива "Мотоциклисты Словакии – Брат за брата"