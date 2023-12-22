Мемориал жертвам фашизма в Ленобласти готовят к открытию

В настоящий момент специалисты проводят работу по полировке стелы, высота которой составит 47 м.

Открытие мемориала, посвященного погибшим мирным гражданам СССР в ходе Великой Отечественной войны, запланировано на через две недели в Гатчинском районе Ленобласти. В настоящий момент специалисты проводят работу по полировке стелы, высота которой составит 47 м.

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко и зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко посетили строительную площадку. Отмечается, что открытие мемориала будет приурочено к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады и станет центральным событием юбилейных торжеств.

Мемориал станет уникальным местом в Ленинградской области и всей страны, где каждый сможет почтить память жертв нацизма.

Ранее мы сообщили о том, что голосование за территории для благоустройства запустили в Ленобласти.

Фото: Российское военно-историческое общество