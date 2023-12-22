Голосование за территории для благоустройства запустили в Ленобласти

Результаты голосования будут объявлены до 27 февраля.

Онлайн-голосование за территории для благоустройства в Ленобласти стартовало во вторник, 16 января, на платформе вместе47.рф. Как сообщила пресс-служба администрации региона, выразить своё мнение жители смогут в течение месяца.

Голосование будет проходить в два этапа, предназначенных для малых населенных пунктов и для 29 крупных поселений с численностью населения от 10 тыс. человек соответственно. В 2023 году в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в регионе было благоустроено 106 общественных пространств, а в 2024 году планируется привести в порядок еще 118 парков, скверов, набережных, площадей, бульваров, аллей, спортивных и детских пространств.

Жители Ленобласти, проживающие на территории, где проводится голосование, смогут принять в нём участие, если достигли 14-летнего возраста. Каждый имеет возможность проголосовать один раз. Результаты голосования будут объявлены до 27 февраля.

Региональный комитет по ЖКХ отмечает, что формат онлайн-голосования позволяет сделать механизм принятия решений по благоустройству городских территорий прозрачным и удобным.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге открылась выставка работ "Усадьба Марьино".

Фото: Правительство Ленобласти