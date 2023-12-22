В Выборге открылась выставка работ "Усадьба Марьино"

Официальное открытие выставки запланировано на 19 января. Начало в 15:00.

Сегодня, 15 января, в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" открылась выставка работ "Усадьба Марьино". Экспонаты поступили из музейно-выставочного центра "Петербургский художник". Об этом сообщили в комитете по сохранению культурного наследия Ленобласти.

Выставка посвящена усадьбе Марьино. В нем когда-то находилось поместье Строгановых. Сейчас Марьино является крупным туристическим центром. Сюда приезжают, чтобы лучше узнать историю России и найти вдохновение. Это место особенно популярно среди художников.

Официальное открытие выставки запланировано на 19 января. Начало в 15:00. Вход в центр свободный. Увидеть картины можно будет до 20 февраля.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по сохранению культурного наследия