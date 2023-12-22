В Ботаническом саду 27 и 28 января пройдут патриотические прогулки по Тропическому маршруту

Петербуржцам расскажут, как сотрудники сада помогали городу в военный и послевоенный периоды.

Патриотические прогулки по Тропическому маршруту пройдут в Ботаническом саду 27 и 28 января. Посетителям расскажут в суровые годы блокады работникам учреждения удалось сохранить коллекции и покажут растения, которые пережили войну. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

Ботанический сад Санкт-Петербурга – одно из исторических памятных мест, где еще остались живые свидетели той страшной войны – растения, чудом уцелевшие во время блокады. Пресс-служба Ботанического сада

Во время блокады Ленинграда в Ботаническом саду не было водоснабжения, электричества и отопления. На три большие оранжереи сбросили крупную авиабомбу, здания были разрушены. Коллекции понесли значительные потери, но благодаря неимоверным усилиям и иногда ценой жизни сотрудников удалось спасти некоторые теплолюбивые экзотические культуры.

Посетители увидят растения, украшенные Георгиевскими ленточками. Эти культуры являются "ветеранами". Петербуржцам расскажут, как сотрудники сада помогали городу в военный и послевоенный периоды.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 16 января откроется выставка "Блокадный дневник".

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург