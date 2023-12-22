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Дерево упало на автомобили на Рузовской
Сегодня, 16:51
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Дерево упало на автомобили на Рузовской

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О случившемся в службу спасения сообщила местная жительница, ставшая свидетельницей падения дерева.

В Адмиралтейском районе Северной столицы старое дерево рухнуло на припаркованные рядом машины, сообщают пользователи соцсетей.

Происшествие случилось утром 26 апреля на Рузовской улице. О случившемся в службу спасения сообщила местная жительница, ставшая свидетельницей падения дерева.

К счастью, женщина не пострадала, её машина осталась невредимой: однако автомобилям других жителей повезло меньше. Владельцу одной из машин предстоит серьезный ремонт.

Ранее мы сообщили о том, что трамвай сошел с рельсов на проспекте Энгельса.

Фото: ВКонтакте / ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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