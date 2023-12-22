Дерево упало на автомобили на Рузовской

В Адмиралтейском районе Северной столицы старое дерево рухнуло на припаркованные рядом машины, сообщают пользователи соцсетей.
Происшествие случилось утром 26 апреля на Рузовской улице. О случившемся в службу спасения сообщила местная жительница, ставшая свидетельницей падения дерева.
К счастью, женщина не пострадала, её машина осталась невредимой: однако автомобилям других жителей повезло меньше. Владельцу одной из машин предстоит серьезный ремонт.
Ранее мы сообщили о том, что трамвай сошел с рельсов на проспекте Энгельса.
Фото: ВКонтакте / ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП
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