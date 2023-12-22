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Трамвай сошел с рельсов на проспекте Энгельса
Сегодня, 14:49
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Трамвай сошел с рельсов на проспекте Энгельса

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Аварийные службы вернули вагон на рельсы к 13:40.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в пятницу, 26 апреля, произошел инцидент с трамваем. Вагон сошел с рельсов у станции метро "Озерки" на проспекте Энгельса. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.

В связи с происшествием маршруты общественного транспорта № 20 и 21 были временно перенаправлены через Выборгское шоссе. Аварийные службы вернули вагон на рельсы к 13:40.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе каршеринг столкнулся с лазурным автобусом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алиса Маккиннон, Елена Кобзева)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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