В Петергофе каршеринг столкнулся с лазурным автобусом

В пятницу, 26 апреля, на Петергофской улице произошло ДТП с участием каршеринга и лазурного автобуса. На место происшествия прибыли службы скорой помощи, полиции и пожарные. Информация об этом была опубликована в соцсетях.
Авария произошла утром около 9:00. После столкновения лазурный автобус оказался в кювете, а у каршеринга серьезно повреждена передняя часть кузова.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Подробности произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Комендантском проспекте перевернулся автомобиль.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Михаил Феоктистов)
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