В Петергофе каршеринг столкнулся с лазурным автобусом

после столкновения лазурный автобус оказался в кювете, а у каршеринга серьезно повреждена передняя часть кузова.

В пятницу, 26 апреля, на Петергофской улице произошло ДТП с участием каршеринга и лазурного автобуса. На место происшествия прибыли службы скорой помощи, полиции и пожарные. Информация об этом была опубликована в соцсетях.

Авария произошла утром около 9:00. После столкновения лазурный автобус оказался в кювете, а у каршеринга серьезно повреждена передняя часть кузова.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Комендантском проспекте перевернулся автомобиль.

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