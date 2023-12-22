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В Петергофе каршеринг столкнулся с лазурным автобусом

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после столкновения лазурный автобус оказался в кювете, а у каршеринга серьезно повреждена передняя часть кузова.

В пятницу, 26 апреля, на Петергофской улице произошло ДТП с участием каршеринга и лазурного автобуса. На место происшествия прибыли службы скорой помощи, полиции и пожарные. Информация об этом была опубликована в соцсетях.

Авария произошла утром около 9:00. После столкновения лазурный автобус оказался в кювете, а у каршеринга серьезно повреждена передняя часть кузова.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что в  ДТП на Комендантском проспекте перевернулся автомобиль.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Михаил Феоктистов)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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