В ДТП на Комендантском проспекте перевернулся автомобиль

Детали происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Утром в среду, 24 апреля, на пересечении Комендантского проспекта и Нижне-Каменской улицы произошла крупная автомобильная авария с участием нескольких транспортных средств.

По имеющимся кадрам с места происшествия видно, что одно из авто перевернулось на бок. Движение транспорта, включая общественный, на данном участке сильно затруднено. По информации сервиса "Яндекс. Карты", дорога в этом районе приобрела бордовый цвет.

Детали происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что ребенок получил разрыв селезенки в ДТП с самокатом на Энгельса.

Фото: Telegram / Наш Приморский район