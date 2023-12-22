  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП на Комендантском проспекте перевернулся автомобиль
Сегодня, 10:53
75
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП на Комендантском проспекте перевернулся автомобиль

0 0

Детали происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Утром в среду, 24 апреля, на пересечении Комендантского проспекта и Нижне-Каменской улицы произошла крупная автомобильная авария с участием нескольких транспортных средств.

По имеющимся кадрам с места происшествия видно, что одно из авто перевернулось на бок. Движение транспорта, включая общественный, на данном участке сильно затруднено. По информации сервиса "Яндекс. Карты", дорога в этом районе приобрела бордовый цвет.

Детали происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что ребенок получил разрыв селезенки в ДТП с самокатом на Энгельса.

Фото: Telegram / Наш Приморский район  

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии