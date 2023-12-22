Ребенок получил разрыв селезенки в ДТП с самокатом на Энгельса

Вечером во вторник, 23 апреля, на проспекте Энгельса произошло столкновение между самокатчиком и 11-летним ребенком. Как стало известно Piter.TV, 11-летний мальчик получил серьезные травмы.
После происшествия управлявший самокатом скрылся. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где ему диагностировали внутреннее кровотечение и разрыв селезенки.
Полиция начала расследование по факту ДТП.
Ранее мы сообщили о том, что ДТП с пятиклассником случилось на Муринской дороге.
Фото: Piter.TV
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