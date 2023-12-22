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Ребенок получил разрыв селезенки в ДТП с самокатом на Энгельса
Сегодня, 9:23
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Ребенок получил разрыв селезенки в ДТП с самокатом на Энгельса

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После происшествия управлявший самокатом скрылся.

Вечером во вторник, 23 апреля, на проспекте Энгельса произошло столкновение между самокатчиком и 11-летним ребенком. Как стало известно Piter.TV, 11-летний мальчик получил серьезные травмы.

После происшествия управлявший самокатом скрылся. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где ему диагностировали внутреннее кровотечение и разрыв селезенки.

Полиция начала расследование по факту ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП с пятиклассником случилось на Муринской дороге.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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