В Петербурге мигрантка потеряла ребенка и возлюбленного. Он унёс тело и больше не возвращался

Ранее он принудил её выпить какие-то таблетки.

Молодой гражданкой Узбекистана занимаются петербургские врачи. Накануне 25-летнюю девушку доставили в состоянии средней степени тяжести после самопроизвольного аборта в одной из петербургских гостиниц.

По данным Piter.tv, еще в октябре 2023 года девушка узнала о беременности. Эта новость не обрадовала её сожителя, он уговорил девушку съесть какие-то таблетки. В апреле у пострадавшей произошел выкидыш прямо в номере мини-отеля. Врачей вызывать не стали. Мужчина забрал тело ребёнка и ушел. Больше девушка не видела ни ребёнка, ни возлюбленного.

Полиция уже задержала 24-летнего мужчину. Его поместили в камеру после оформления протокола, дело пока не возбуждено. Проводится проверка.

Фото: Piter.tv