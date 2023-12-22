В Петербурге мать самолечением довела 15-летнего сына до смерти

В больницу он поступил в состоянии комы.

Петербурженка самостоятельно лечила 15-летнего сына лекарствами, от которых школьник сначала впал в кому, а потом умер в больнице. Об этом стало известно Piter.tv.

Подросток поступил в больницу 26 апреля в крайне тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у мальчика желудочно-кишечное кровотечение, инфекционно-токсический шок, анемию. Врачи боролись за жизнь юноши всеми способами, но спасти его не удалось.

Предварительно установлено, что 22 апреля амбулаторный анализ крови показал, что у подростка анемия. Мать решила не обращаться за помощью к врачу. Она самостоятельно давала сыну таблетки для поднятия гемоглобина, вводила внутривенно препараты "железа". У подростка началось обострение ЖКТ, связанное с иммунным заболеванием.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в Сестрорецке девочка попала в реанимацию после падения с лошади.

Фото: Piter.tv