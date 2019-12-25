Мужчина выстрелил с балкона в 15-летнего подростка в Подмосковье

Инцидент со стрельбой произошел у дома на улице Чернышевского, где мальчик убирал двор.

Полиция задержала мужчину, который пьяным с балкона устроил стрельбу из пневматики в Электростали. В результате пострадал 15-летний подросток, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Чернышевского. установлено, что мальчик осуществлял уборку территории двора. В этот момент на балкон на 4-м этаже вышел пьяный мужчина. В какой-то момент он произвел выстрел в сторону несовершеннолетнего из пневматического ружья, причинив ему телесные повреждения.

Правонарушителя доставили в отдел полиции. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности. Оружие у него изъяли. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Петроградском районе девятиклассник выстрелил несколько раз из пневматического пистолета по окнам дома.

Фото: Piter.TV