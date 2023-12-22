Замглавы регионального УМВД задержали пьяным за рулем Audi Q5

Инцидент попал на запись с уличной камеры видеонаблюдения.

Высокопоставленного сотрудника российских правоохранительных органов задержали за пьяную езду в городе Кирове. Соответствующее заявление сделал источник телеканала "360". В СМИ отметили, что речь идет о заместителе начальника регионального управления МВД. Его автомобиль Audi Q5 остановили сотрудники инспекции в ночь на 23 апреля. Собеседник издания отметил, что представители ДПС остановили иномарку, из которой вышел водитель. Шофер начал предъявлять документы, угрожая при этом блюстителям закона. Сотрудники ДПС почувствовали запах алкоголя и задержали подозреваемого.

После случившегося высокопоставленного полицейского уволили со службы. сообщение от "360.ru"

В настоящее время сведения о задержании за езду в нетрезвом виде и последующем увольнении государственного служащего официально не подтверждены. В издании Newsler.ru заметили, что, предположительно, замначальника УМВД ехал с празднования дня рождения своего коллеги. Наличие алкоголя в его крови подтвердило медицинское освидетельствование, на которое мужчину отвезли инспекторы ДПС.

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Фото и видео: 360.ru