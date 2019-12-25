СМИ: ночная атака ВСУ на Россию стала одной из самых крупных за год

Самой массированной атакой за год стала атака 20 сентября, в последний день выборов депутатов в Госдуму.

Дежурные силы противовоздушной обороны н российской территории минувшей ночью сбили 1 198 беспилотников. Эта атака беспилотников Вооруженных сил Украины стала одной из крупнейших за последний год. Такие статистические данные привели журналисты из информационного агентства "ТАСС" основываясь на подсчетах, основу которых составили данные от министерства по обороне нашей страны.

В общей сложности в ночь на 13 ноября успешно уничтожены 1 198 дронов врага самолетного типа. БПЛА находились над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, столицей, Крымом,а также над акваторией Черного моря.

Предыдущая сопоставимая по количеству беспилотников противника массированная атака фиксировалась в ночь на 29 октября. Тогда отечественные ПВО сбили 1 214 воздушных целей.Ранее одна из самых крупных атак была зафиксирована в ночь на 18 октября, когда отразились 1 015 дронов.

Вассерман призвал жестко ответить на атаку ВСУ на Ленобласть.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)