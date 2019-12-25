Вассерман призвал жестко ответить на атаку ВСУ на Ленобласть

Он заявил, что БПЛА летели через территорию Латвии.

Россия должна дать прямой ответ на атаки беспилотников ВСУ по регионам. Об этом в беседе с "Московским комсомольцем" заявил публицист Анатолий Вассерман, комментируя массированную атаку на Ленинградскую область.

По его словам, вражеские дроны летели через воздушное пространство Латвии. Вассерман напомнил, что использование воздушного пространства одной страны другой для агрессии против третьего означает, что государство, предоставившее свое воздушное пространство, становится соучастником агрессии. В связи с этим причине депутат призвал к прямому ответу.

Нам бить надо будет сразу в полную силу. Потому что уважают в мире либо тех, кто не поддается на провокации, либо тех, кто отвечает так, что провоцировать больше некому. Анатолий Вассерман, журналист

Губернатор Александр Дрозденко ранее сообщил, что над Ленинградской областью во время массовой атаки ликвидировали 145 БПЛА. Также зафиксировано более 50 поврежденных машин. В Петербурге при налете ВСУ 18 октября погиб один человек.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)