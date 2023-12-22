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Во время ночного пожара на Загребском бульваре пострадали два человека
Сегодня, 8:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во время ночного пожара на Загребском бульваре пострадали два человека

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Мужчину и женщину госпитализировали в больницу.

В ночном пожаре Фрунзенском районе пострадали мужчина и женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.              

В первом часу ночи 27 апреля поступило сообщение о пожаре в квартире дома по Загребскому бульвару, д.5 корпус 1.          

В трехкомнатной квартире в комнате площадью 15 квадратных метров горела обстановка по всей площади. В 00:27 пожар был ликвидирован.

Во время пожара пострадали мужчина и женщина, они доставлены в больницу.

Ранее в Петербурге дворник спас жительниц дома, в котором случился пожар.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП

Теги: загребский бульвар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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