Смольный согласовал облик реабилитационного центра на Загребском бульваре

Здание будет рассчитано на 200 посетителей.

В Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовали арихтектурно-градостроительный облик Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на Загребском бульваре. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.

Проект здания разработали в ООО "Испытательный Центр "Стройэксперт" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции.

Центр предоставляет социально-реабилитационные услуги в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания, а также осуществляет уход с временным проживанием для инвалидов, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

Объект будет рассчитан на 200 посетителей и 150 сотрудников. В здании предусмотрят зал для занятий физкультурой и водный комплекс. В нем также разместятся отделения для дневного пребывания, временного проживания клиентов, а также реабилитационные отделения и другие помещения. На территории Центра также появятся спортивные площадки и пространства для отдыха.

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга