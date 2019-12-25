Петербургским очередникам предоставят 360 квартир после ремонта за 446 млн рублей

Сейчас администрации районов проводят отбор подрядных организаций для выполнения работ.

Жилищный комитет Петербурга и администрации районов сформировали адресную программу по ремонту 360 освободившихся жилых помещений, являющихся собственностью города. Объем финансирования работ – 446 млн рублей, рассказали в Смольном 11 марта.

Помещения предоставят детям-сиротам и гражданам, подлежащим обеспечению жильем в соответствии с годовым жилищным планом. Кроме того, в программу включены специализированные жилые помещения, которые могут быть предоставлены на время проведения капитального ремонта или тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Сейчас администрации районов Северной столицы проводят отбор подрядных организаций для выполнения ремонта.

Ранее на Piter.TV: продолжается капитальный ремонт дома для городских очередников на 9-й линии В. О.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)