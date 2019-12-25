Продолжается капитальный ремонт дома для городских очередников на 9-й линии В.О.

Квартиры будут распределены во втором квартале 2026 года.

На 9-й линии Васильевского острова продолжается реконструкция жилого дома, предназначенного для участников программы "Доступное жильё". Капитальный ремонт охватывает здание по адресу: 9-я линия В.О., дом 46, литеры А и Б, общей площадью около 7 тысяч квадратных метров. После завершения работ 124 семьи смогут получить новое жильё. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Четырёхэтажный дом, возведённый в 1875 году архитектором Константином Вербицким, является памятником исторической застройки Санкт-Петербурга. В разные годы в этом здании проживали известные деятели науки и искусства, среди которых скульптор Николай Лаверецкий, философ Алексей Введенский и биолог Христофор Гоби.

Работы начались после получения необходимых разрешений и включают в себя усиление фундамента, замену перекрытий, возведение новых внутренних стен и перегородок. В ходе реконструкции уже установлены новые окна, частично завершены кровельные работы и обновлены фасады. Также на объекте смонтированы инженерные системы: индивидуальные тепловые пункты, водомерный узел и главный распределительный щит. На данный момент общая готовность здания составляет 85%.

Строительно-монтажные работы планируется завершить в декабре 2025 года, а тестирование систем отопления пройдёт весной 2026 года. Квартиры будут распределены во втором квартале 2026 года, что позволит очередникам улучшить жилищные условия.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках городской программы, направленной на обновление жилого фонда и повышение качества жизни петербуржцев. В рамках программы "Доступное жильё" поддержку в приобретении жилья могут получить молодые семьи, работники бюджетной сферы, представители оборонно-промышленного комплекса и IT-индустрии, состоящие на учёте как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Фото: Жилищный комитет СПб