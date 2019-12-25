В Петербурге за три года жилищные условия улучшили почти 14 тыс. семей

Объем выделенных средств превысил 58 млрд рублей.

Жилищная политика Санкт‑Петербурга делает особый акцент на поддержке горожан в решении квартирного вопроса. Важным инструментом здесь выступают социальные выплаты на строительство или покупку жилья. С 2024 по 2026 годы такую поддержку получили 13 742 семьи.

По данным Жилищного комитета, объем выделенных средств превысил 58 млрд рублей. Как подчеркнул председатель комитета Денис Удод, за этими показателями — реальные истории: тысячи семей смогли переехать в новое жильё или расширить имеющуюся жилплощадь.

Социальные выплаты можно направить на покупку квартиры на первичном или вторичном рынке, строительство индивидуального жилого дома, а также на другие цели, предусмотренные программой. Мера поддержки предоставляется в рамках действующего законодательства петербуржцам, состоящим на жилищном учете.

Ранее мы сообщали, что с 2023 свои условия улучшили 2,5 тыс. коммунальных квартир. На эти цели из городского бюджета направили 6,1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV