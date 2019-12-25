В Петербурге огласили приговор по делу о двойном убийстве 30-летней давности

Подсудимый в 1994 году в столовой в Загребском бульваре напал на двух мужчин.

Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца. Ему вменяли п. "з" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух лиц). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 17 апреля.

В суде установили, что подсудимый в 1994 году в столовой в Загребском бульваре, 21к1, нанес не менее 11 ударов ножом первому потерпевшему. После он выстрелил из оружия во второго мужчину и нанес ему не менее 14 ударов ножом. Обе жертвы скончались сразу.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы сообщили о том, что 6 лет в ИК получил петербуржец, который чуть не зарезал мужчину на Детскосельском бульваре.

Фото: Piter.TV