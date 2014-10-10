Шесть лет в ИК получил петербуржец, который чуть не зарезал мужчину на Детскосельском бульваре

В пользу пострадавшего с него взыскали 600 тыс. рублей.

Пушкинский районный суд Северной столицы огласил приговор в отношении Федора Андреева, которого признали виновным в покушении на жизнь своего знакомого, – передают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствием было установлено, что 25 октября прошлого года Андреев, находясь у подъезда дома №5 по Детскосельскому бульвару в Пушкине, в ходе конфликта с мужчиной на почве ревности напал на того с ножом. Фигурант дела успел нанести удар в бедро и живот, чем причинил тяжкий вред здоровью своей жертве.

Свой умысел злоумышленник не смог довести до конца, потому как пострадавший мужчина убежал и ему впоследствии оказали медицинскую помощь. Вину Андреев признал лишь частично, отметив, что умысла на убийство знакомого не имел.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшего 600 000 рублей. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что мигрант в Петербурге хотел дать 15 тыс. рублей полицейскому, чтобы его не выдворили из страны.

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