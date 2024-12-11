Мигрант в Петербурге хотел дать 15 тыс. рублей полицейскому, чтобы его не выдворили из страны

За это его отправили в ИК на 8 месяцев.

Пушкинский районный суд Северной столицы огласил приговор Абдужаббору Исмаилову, которого признали виновным по статье 291 УК РФ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде установили, что 17 февраля Исмаилов, находясь в ОЭБиПК УМВД России "Пушкинское", чтобы избежать административной ответственности и последующего выдворения из страны, предложил дежурному полицейскому взятку в размере 15 тыс. рублей. В обмен мужчина просил освобождения и прекращения процесса в его отношении.

Исмаилов вину признал полностью, раскаялся, от дачи показаний отказался, подтвердив свои показания в ходе предварительного следствия, из которых следует, что 17.02.2025 он находился по адресу: г. СПб, пос. Шушары, Колпинское ш., д. 36, корп. 1. В это же время к нему подошли двое сотрудников ОР ППСП УМВД России "Пушкинское", которые представились, предъявили служебные удостоверения и попросили предъявить им его документы, что он и сделал. После чего, сотрудники полиции сказали ему, что он задержан и будет доставлен в УМВД для дальнейшего разбирательства. В патрульном автомобиле он просил отпустить его, так как он понимал, что ему грозит дальнейшее выдворение с территории РФ. Ввиду того, что он не хотел покидать территорию РФ, он стал предлагать сотрудникам полиции денежные средства. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд назначил Исмаилову наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев в колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV