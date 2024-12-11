Мигрант без водительских прав пытался подкупить полицейского во Фрунзенском районе

Правоохранитель от суммы в 15 тыс. рублей отказался.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на дачу взятки должностному лицу в отношении 38-летнего иностранца. По данным пресс-службы надзорного ведомства Северной столицы, мигрант пытался уклониться от ответственности за отсутствие водительских прав.

Как установили в следствии, мигрант пытался подкупить полицейского в декабре прошлого года. Чтобы избежать составления административного протокола в его отношении, фигурант дела пытался дать взятку в объеме 15 тыс. рублей. От незаконного вознаграждения сотрудник правоохранительных органов отказался.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что руководителя администрации Рабитиц уличили во взятке в 2 млн. рублей.

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