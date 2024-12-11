Руководителя администрации Рабитиц уличили во взятке в 2 млн. рублей

Чиновница намеревалась уклониться от уголовной ответственности.

Главе администрации Рабитицкого поселения, подозреваемой во взятке, избрали меру пресечения. Волосовский районный суд в рамках расследования дела о взяточничестве, назначил 48-летней чиновнице запрет определенных действий, – сообщают в 47news.

По данным журналистов, Наталья Масленицына обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. Взятку в размере 2 млн. рублей руководитель администрации давала в целях уклонения от уголовной ответственности. Конкретно, она передавала деньги за невозбуждение в ее отношении дела по другому составу преступления.

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Масленицыной. Однако суд назначил ей только запрет определенных действий, сочтя доводы следователей неубедительными.

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Фото: Piter.TV