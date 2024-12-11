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Полиция Петербурга арестовала двух преподавателей, которые получали взятки от студентов
Сегодня, 21:50
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Полиция Петербурга арестовала двух преподавателей, которые получали взятки от студентов

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Под стражу также заключен мигрант, задержан подельник взяточников.

Сотрудники МВД Северной столицы задержали 29-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии по подозрению в получении взяток от студентов. Мужчина работает в одном из петербургских вузов. После этого правоохранители задержали еще трех человек, – сообщают в пресс-службе полиции города на Неве.

Сообщается, что злоумышленник был арестован 15-го марта. Ранее в МВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 291.1 УК РФ.

В данный момент задержанный заключен под стражу за получение взяток, которые должны были обеспечить студентам автоматические зачеты без фактической сдачи экзаменов. В рамках расследования уголовного дела также был задержан 24-летний сообщник сотрудника вуза. Именно он был посредником между учениками и преподавателем.

21 апреля в ходе дальнейшей реализации оперативно-следственных мероприятий сыщики предварительно выявили двух преподавателей кафедр университета, 49 и 40 лет, которые подозреваются в  получении  от студентов денег за выставление зачетов по изучаемым предметам без их фактической сдачи.

МВД Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что петербуржец ограбил приятеля на 65 тыс. рублей после застолья.

Фото: Piter.TV

Теги: 291 ук рф, взятка преподавателю
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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