Начальника петербургской таможни приговорили к 4 годам в тюрьме

Он обвиняется в получении взятки за ускорение транзита бананов от экспедиторской фирмы.

Кировский районный суд Северной столицы признал виновными местного жителя и главу таможенного пункта "Лесной порт" за взяточничество. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Согласно данным надзорного ведомства, фигурант дела, представитель экспедиторской фирмы, в мае текущего года передал начальнику таможни взятку в размере 230 тыс рублей. Взамен мужчина потребовал ускорения процедуры оформления таможенного транзита бананов.

Глава поста взятку принял, в связи с чем в суде ему назначили 4 года лишения свободы. Взяткодатель отделался штрафом в 800 тыс рублей, а юридическое лицо, в чьих интересах действовал фигурант дела, было привлечено к административной ответственности по 19.28 КоАП РФ. Данное дело в настоящий момент находится на рассмотрении.

Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге задержали адвоката и его подельников, которые помогали провернуть мошенническую схему с кражей 6,4 млн рублей.

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